Janičenoks: Vēl nekas nav beidzies

Saspīlētākajos spēles brīžos Janičenoks bija redzams, stāvot kājās, un aktīvi iesaistījās sarunās ar komandas biedriem, dažbrīd pat dodot taktiskos norādījumus. Tālab sportistam tika vaicāts, vai šobrīd viņš komandā uzņemas arī audzinātāja lomu tieši saistībā ar jaunajiem spēlētājiem. "Protams, ja tu laukumā nevari dot to, ko tu gribi vai to, ko no tevis prasa treneris, tad es mēģinu palīdzēt kā citādāk. Man ar treneri bija ļoti vīrišķīga saruna un skaidri apzinos, ko viņš no manis sagaida, tāpēc es vienkārši eju un spēlēju."