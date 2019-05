Krievijas kanāli nav paspējuši izgriezt divu vīriešu kaislīgo skūpstu Eirovīzijā

Konkursa noslēgumā uz skatuves kāpa dziedātāja Dana International, kura izpildīja Bruno Mars dziesmu “Just The Way You Are”. Viņas uzstāšanās laikā kamera tika vērsta uz pāriem, kuri skūpstās, starp kuriem bija arī divi homoseksuāli vīrieši, ļaujoties mīlestības izpausmei.