Rakstniece Nora Ikstena atklāj, kādēļ izjukusi viņas laulība

"Esmu savā prātā iezīmējusi 2017. gada 24. novembri - todien guvu dramatisku atklāsmi par to, kas un kādā veidā noticis. Un grēku nožēla par nodevību no tik ticīga cilvēka uz mani vienkārši neiedarbojās. Līdz ar to man bija vajadzīgs divtik liels spēks, lai es gan izturētu lēcienu no tramplīna, gan publiski nesagrūtu šā trieciena dēļ. Atzīšos, tas bija vissmagākais posms personīgajā dzīvē, kādu jebkad esmu piedzīvojusi," izdevumam atzina rakstniece.