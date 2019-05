Tuvojoties gada siltākajam laikam, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par to, kā ģērbties darba vidē - vai karstums ir pietiekams attaisnojums, lai ierastos darbā ar kailu nabu vai teju caurspīdīgā blūzītē? Kur ir robeža? Kas ir darba videi nepiemērots apģērbs? Kā saprast, vai apģērba gabals ir pārāk īss un nekļūt par jaunāko tenku objektu? Par to, kā izskatīties profesionāli un korekti visos gadalaikos, neatkarīgi no tā, ko rāda termometra stabiņš aiz loga, sarunā ar portālu "Apollo" atklāj etiķetes, protokola, galda un saskarsmes kultūras eksperte un konsultante Aija Strautmane.