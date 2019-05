Latvijas hokeja izlase atzīst Čehijas pārākumu

Noslēdzošā spēles trešdaļa iesākās ar bīstamu Riharda Bukarta metienu, tomēr iniciatīva piederēja Čehijas izlasei. 43.minūtē Dārziņš neapstādinot ripu, raidīja to vārtu virzienā, tomēr neveiksmīgi. Neilgi pēc tam ar to pašu centās atbildēt Čehijas izlase, divreiz bīstami uzbrūkot, taču rezultāts palika nemainīgs. To gan mainīja Simona precīzais metiens 45.minūtē, panākot 5:2 Čehijas labā. Minūti vēlāk Rihards Marenis aktīvi nospēlēja čehu aizsardzības zonā un tika paklupināts, nopelnot Latvijas izlasei vairākumu, taču tas palika nerealizēts.