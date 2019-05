LM noraida pārmetumus, ka līdzekļi bērnu problēmu risināšanai tērēti ierēdņu piemaksām

LM kā darba devējam, lai ieviestu jaunus pasākumus, īstenotu jaunas iniciatīvas, svarīga ir spēja motivēt darbinieku to paveikt kvalitatīvi, noteiktos termiņos, skaidroja ministrijas pārstāve, uzsverot, ka ir jānodrošina arī intensīva sadarbība ar nevalstisko sektoru un pašvaldībām.

Kārkliņa atzīmēja, ka nozares darbinieku finansiālā motivācija bija plānota valsts budžetā, jo jau daudzus gadus nozarē atalgojums ir viens no zemākajiem visā valsts pārvaldē. Tas rada grūtības augsti kvalificētu un profesionālu darbinieku piesaistē - it īpaši laikā, kad LM realizē daudzas nopietnas sistēmiskas nozares reformas vienlaicīgi. Turklāt tikai 40% no VK norādītā finansējuma izlietoti darbinieku atalgojumam, piemaksām, bet pārējais finansējums izmantots, lai uzlabotu situāciju jomās, kurās finansējuma trūcis gadiem, piemēram, uzlabojot cilvēku ar garīga rakstura traucējuma dzīves kvalitāti valsts sociālas aprūpes centros.