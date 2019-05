"Rail Baltica" posma Vangaži-Salaspils-Misa būvprojektēšana izmaksās 12,024 miljonus eiro

Igaunijā sāktas iepirkuma procedūras būvprojektam visos dzelzceļa posmos no Latvijas/ Igaunijas robežas līdz Tallinai, un jau šī gada martā tika parakstīts pirmais būvprojektēšanas līgums. Savukārt Lietuvā izsludināti divi no četriem iepirkumiem, kas attiecas uz posmiem no Kauņas līdz Lietuvas/Latvijas robežai. Šī gada aprīlī tika parakstīts pirmais būvprojektēšanas līgums posmam no Kauņas līdz Ramīgalai.