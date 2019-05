Publiskota karaliskā bēbīša dzimšanas apliecība. Ko pasaule vēl nezina par Ārčija nākšanu pasaulē?

Meganas Mārklas gaidību laikā tika baumots, ka hercogiene mazuli laidīs pasaulē mājdzemdībās viņu Vindsoras mājā. Kā atklāj dzimšanas apliecība, dzemdības notikušas privātajā Portlandes klīnikā Vestminsterā. Šajā klīnikā dzemdības maksā sākot no 6000 sterliņu mārciņām (apmēram 6851 eiro).

Ja pāris ir precēts, tad ir nepieciešams viena no vecāku parakstiem dzimšanas apliecībai, kas ne obligāti vienmēr ir mātes paraksts.

Interesanti, ka neskatoties uz to, ka dzimšanas apliecība ir karaliska, tā netika parakstīta speicāli no Vestminsteras reģistra biroja vecākajiem darbiniekiem. Tāpat kā ar "normālajiem cilvēkiem", to reģistrēja darbinieks, kuram tobrīd bijusi maiņa - kura šajā gadījumā bija reģistratūras vadītājas vietniece Dekša Mevada.