"Viņi te braukā piedzērušies, medī, ierocis vienmēr mašīnā." Jauna informācija par Kurzemē nošauto gulbi

Notikuma aculiecinieks stāsta, ka aizdomas par to, ka noziegumu varētu pastrādāt kāds no medniekiem nav bez pamata. Pavisam netālu no vietas, kur tika atrasts nošautais gulbis, ir vietējā Rubas medību kolektīva māja, kurā mednieki parasti sadala medījumu. Intars uzskata, ka vainīgs varētu būt tieši kāds no vietējiem medniekiem.