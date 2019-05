ASV atliek "Huawei" aizliegumu par 90 dienām

ASV Tirdzniecības ministrijas dokumentā teikts, ka šī atlikšana nemaina aizliegumu, kuru noteica ASV prezidents Donalds Tramps, to pamatojot ar nacionālās drošības apsvērumiem. Šis aizliegums rada nozīmīgas sekas ASV un Ķīnas tehnoloģiju firmām.

Tramps trešdien parakstīja rīkojumu, dodot Tirdzniecības ministrijai pilnvaras apturēt ASV kompāniju sadarbību ar noteiktiem piegādātājiem no ārvalstīm. Tiek uzskatīts, ka šādi ierobežojumi ir daļa no plašākiem centieniem norobežot "Huawei" no ASV tirgus.