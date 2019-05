KNAB sācis pārbaudi par Parādnieka sarunu ar Ķuzi par brāļa karjeras iespējām

"Lai godīgi izskata mana brāļa kandidatūru, kura pirms gada, kad virzīja paaugstinājumam, pēkšņi tika noņemta no trases. Tas, ko es Ķuzim lūdzu, lai viss notiek pa godīgo. Lai nav nekādas lobēšanas, nekādas blatu būšanas. Tas, ko es aicināju Ķuža kungam, lai viņš kā augstākā vadība vērtē šos procesus, un kamēr notiek atlase, lai mana politiskā darbība neietekmē potenciāla mana brāļa karjeras izaugsmi, kas iespējams ir noticis iepriekš," vaicāts par tikšanās iemesliem, atbildējis Parādnieks.

"Absolūti ne. Tā bija normāla divu cilvēku saruna, viņš izteica savu viedokli, skatījumu par šo jautājumu, runa par kaut kādu spiedienu tur nebija. Jautājums jau nebija par to, ka viņš ir jāieliek. Vienkārši par to, ka ir tāds cilvēks, kurš ilgstoši strādājis šajā vienībā, kurš ir rotas komandieris, kuram ir izglītība un kurš iespējams varētu būt viens no kandidātiem," skaidrojis policijas priekšnieks.