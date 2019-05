Kaimiņu atkārtoti atceļ no "KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja biedra amata

Frakcijas sēdē Kaimiņš rosināja pārskatīt šo lēmumu. Deviņiem frakcijas locekļiem balsojot par un trīs pret, Kaimiņš no priekšsēdētāja biedra amata atcelts, raidījumam apstiprināja frakcijas vadītājs Atis Zakatistovs .

Jautāts, vai Kaimiņu varētu izslēgt arī no frakcijas, Zakatistovs iepriekš atbildēja noliedzoši. Savukārt deputāte Linda Liepiņa ("KPV LV") teica, ka frakcijā jau kādu laiku par to runāts un, viņasprāt, tam arī varētu pietikt balsu.

Kā ziņots, 2. maijā par Kaimiņa atbrīvošanu no frakcijas priekšsēdētāja biedra amata balsoja septiņi no 11 deputātiem, kas veido aptuveni 64% balsu, bet saskaņā ar Kaimiņa interpretāciju politiķa atbrīvošanai no amata bija nepieciešamas 2/3 jeb nepilni 67% balsu.