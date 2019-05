Cilvēku jūtas attiecībā uz naudu ir ļoti sarežģītas – sākot no bailēm, līdz bagātības sasaistei ar alkatību un līdz pat atklātam naidam. Lielā mērā šīs jūtas ir atkarīgas no audzināšanas, un tā, kāda ir attieksme sabiedrībā, kurā tiek pavadīta ikdiena.

Lai atbrīvotos no iracionālām bailēm vai naida, ir sev jādefinē, kas tad ir nauda, kam tā ir nepieciešama, un jāpanāk, ka spējat aktīvi domāt par naudu un nejūtaties par to vainīgs, jo, lai veiksmīgi pārvaldītu savu naudu, tā ir dienu no dienas jākontrolē.