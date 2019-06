Viņu stāsti ir tik dažādi, taču arī - ļoti līdzīgi. Ja Ilona neklausīja, viņu sēja trakokreklā. Līga gaidīja kārtējo skandālu, ja vīram bija "tas" skatiens. Laurai bāriņtiesā teica - jums vēl ir paveicies, viņš taču ir ārzemnieks, Natālija lūdza tikai vienu: vairs nesist pa acīm. Katra trešā sieviete Latvijā reizi mūžā piedzīvo fizisku vai seksuālu vardarbību. Puse no upuriem palīdzību nemeklē. Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica" izveidojis dokumentālo filmu "Izdzīvotājas" - par drosmīgām sievietēm, kuras piekritušas neslēpties, lai brīdinātu citas.

Ļoti ātrs attiecību sākums

Ar otro vīru Līga iepazinās internetā. Pirms astoņiem gadiem Līga bija šķīrusies, viena audzināja trīsgadīgu puiku un strādāja linu preču bodītē Vecrīgā. Latvietis, dzīvo Zviedrijā, tobrīd šķirās no sievas – citas latvietes.

Grāmatvede Natālija no Liepājas bija nesen izšķīrusies, kad apprecējās otrreiz – ar nesen šķirtu jūrnieku. Māksliniece Laura no Rīgas un tirdzniecības vadītāja Ilona no Talsiem neplānoti palika stāvoklī jau attiecību pirmajos mēnešos.