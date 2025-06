"Provizoriski šogad varētu būtu 4,04% no IKP," viņa sacīja.

Lietuvas šā gada budžetā aizsardzībai ir paredzēti aptuveni 2,5 miljardi eiro jeb nedaudz vairāk nekā 3% no IKP, taču aizņemšanās limita palielinājums par 800 miljoniem eiro ir ļāvis šo summu palielināt.

Gada sākumā tika uzskatīts, ka ar šo summu pietiks, lai palielinātu aizsardzības finansējumu līdz 4% no IKP, taču straujāka ekonomikas izaugsme, nekā tika prognozēts, nozīmēja, ka šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams vairāk līdzekļu.

Viņa sacīja, ka papildu aizsardzības finansējums - aptuveni 116 miljoni eiro - nāk no Lietuvas Bankas peļņas iemaksām.

Lietuvas mērķis ir 2026.-2030.gadā aizsardzībai tērēt no 5-6% no IKP, bet nākamgad - 5,25% no IKP.