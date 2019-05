Durents noliedz, ka "Warriors" bez viņa spēlējot labāk

Durants pašlaik atkopjas no savainojuma, ko viņš guva vēl izslēgšanas turnīra Rietumu konferences pusfinālā pret Hjūstonas "Rockets". Pēc tam "Warriors" bez viņa palīdzības pārvarēja šo barjeru un bez lieliem sarežģījumiem konferences finālā pārspēja arī Portlendas "Trail Blazers", jau piekto gadu pēc kārtas nodrošinot cīņu par NBA titulu.

"Šie apgalvojumi nav nekādi fakti. Tādas runas ir jau kopš laika, kad pārcēlos uz šo komandu," neslēpa iepriekšējo divu NBA finālu vērtīgākais spēlētājs Durants. "Vienmēr bijis - "Warriors" un Durants. Organizācija un komandas biedri zina, ko esmu paveicis laukumā un ārpus tā, lai kļūtu par daļu no šī kluba kultūras un ierakstītu savu vārdu vēsturē. Apzinos, ko es spēju sniegt komandai, bet tai pat laikā zinu, ka daudziem cilvēkiem nepatīk mana spēlēšana "Warriors" komandā."

"Ir grūti norobežoties no šīm runām, jo skatos spēles televīzijā un tur ir pirmsspēles pārraides, un visi par to runā. Šobrīd vienkārši vēlos koncentrēties uz atveseļošanos un atbalstīt savus komandas biedrus," teica Durants. "Tā nav taisnība, ka komanda spēlē labāk bez manis. No basketbola perspektīvas tie nav nekādi fakti. Ja kaut kas tāds tiek teikts, es tam negrasos piekrist."