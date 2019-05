Balcers saglabājis vietu labāko piespēlētāju desmitniekā

Iemetienu rādītājā astotajā vietā ierindojās Teodors Bļugers, kurš uzvarēja 126 no 201 iemetiena jeb 62,69% , kamēr pirmais ar 72,73% jeb 40 no 55 bija Nīlanders. Latvijas uzbrucējs piedalījās visvairāk iemetienos šajā turnīrā. Savukārt sodītāko spēlētāju sarakstā Ralfs Freibergs un Māris Bičevskis ieņēma otro un trešo vietu, abiem attiecīgi nopelnot 27 un 25 soda minūtes.

Komandu vērtējumā Latvija bija ceturtā labākā vairākumu izmantotāja, jo komanda realizēja desmit no 29 vairākumiem, kas bija 34,48%. Procentuāli labākais vairākums grupu turnīrā bija Kanādai, kas izmantoja desmit no 24 iespējām (41,67%). Savukārt mazākumu neitralizēšanā Latvijas valstsvienība bija astotā, jo vārtus neielaida 17 no 22 gadījumiem, kas bija 77,27%. Līdere šajā rādītājā bija Krievija, kas vārtus ielaida tikai divos no 24 gadījumiem (91,67%). Zīmīgi, ka vienreiz Krievijai, tai spēlējot mazākumā, vārtus guva Latvijas hokejisti.