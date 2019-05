Pienākot gada siltajai sezonai, arvien vairāk aktīvās atpūtas piekritēju sāk domāt par jauna velosipēda iegādi. Šādam braucamrīkam ir daudz priekšrocību – tas ir ekonomisks, parocīgs un ļauj ērti un ātri nokļūt izvēlētājā galamērķī. To var izmantot gan, lai dotos ikdienas gaitās, gan arī, lai organizētu atpūtas braucienus.

Vispirms jāizvērtē, kādam mērķim velosipēds galvenokārt tiks izmantots. Piemēram, ja lielākoties pārvietosies pa lauku ceļiem un meža takām, piemērotāki būs kalnu velosipēdi . To platās riepas ar dziļo protektoru nodrošina stabilu braukšanu, kā arī labāku saķeri ar ceļa virsmu.

Savukārt, ja velosipēds nepieciešams, lai ar to izbaudītu braucienus pa pilsētu, jāizvēlas kāds no pilsētas velosipēdiem. Pastāv arī universāli velosipēda modeļi, kas paredzēti braukšanai pa dažādām ceļa virsmām. Sporta entuziastiem jāizvēlas kāds no sporta velosipēdiem – ar tiem var attīstīt lielu ātrumu, tie paredzēti garām distancēm.