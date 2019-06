Ādažu poligonā atrasts jūras ērgļa mazulis

Ligzda atrodas apmēram 1,5 kilometru attālumā no poligona mērķu zonas, tādēļ tajā ligzdojošie jūras ērgļi netraucē militārajām mācībām, kā arī to norise būtiski neietekmē putnu ikdienu.

Jūras ērglis ir lielākais no Latvijā ligzdojošajiem plēsīgajiem putniem, kura garums var sasniegt no 70 līdz 102 centimetru, savukārt tā spārnu izpletums var sasniegt pat 2,5 metrus. Jūras ērgļi pārtiek galvenokārt no zivīm un ūdensputniem, ziemas laikā arī no maitas.