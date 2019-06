Kas jāņem vērā ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem, dodoties uz Latviju ar savu auto?

"Īrijā un citviet dzīvojošiem latviešiem, kas plāno ar auto braukt uz Latviju, vēlamies atgādināt svarīgu lietu - persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, tās teritorijā vadīt ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli var, ja ir samaksāts transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis. Tātad šis nodoklis nav jāmaksā tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir deklarējušies Īrijā vai kādā citā ārvalstī. Šis nodoklis tiek piesaistīts konkrētam transportlīdzeklim, tāpēc spēkratu pēc nodokļa nomaksas drīkst vadīt jebkurš vadītājs. Nodokli visērtāk samaksāt ar bankas norēķinu karti CSDD e-pakalpojumos, tomēr to var izdarīt arī CSDD klientu apkalpošanas centros. Protams, vadītājiem no Īrijas arī jāatceras, ka “pārslēgšanās” no kreisās puses kustības uz labās puses kustību ne vienmēr notiek raiti un viegli, tāpēc, atgriežoties Latvijā, iespējams, pirmajās dienās uz ceļa būtu jāpatur prātā šī lieta."