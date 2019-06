"Černobiļas" fenomens. Jaunā kulta seriāla panākumu atslēga

"Seriālā autentiski tiek atainota PSRS, kas par spīti angliski runājošiem aktieriem, rada ļoti ticamas sajūtas. Visas vietas un to vides, kur notiek darbība, ir ļoti ticamas un arī ne tik patīkamas atmiņas raisošas - nolaidība, netīrība un, pats galvenais - "iekārta", kas pāri visam cenšas saglabāt sevi, nedomājot par sekām, Černobiļas tēma un vēsture ir Latvijai tuva," par to, kāpēc vietējiem skatītājiem seriāls "Černobiļa" ir tik "ievelkošs", komentē režisors Reinis Traidās.

Sociālajos tīklos piecu sēriju seriāls "Černobiļa" izraisījis emocionālu atsauksmju vilni - sākot no pārdzīvotās sajūtu gammas, skatoties to, līdz pat šaubām, vai tiešām būs tik labs, kā sola apkārtējie. Tomēr noskatīšanos nenožēlos neviens, jo seriāla vērtējums starptautiskajā IMDB reitingā šobrīd ir 9,6 balles no iespējamām 10, pārsniedzot tādus pasaules kulta seriālus, kā "Game of Thrones" un "Breaking Bad".