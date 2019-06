"Neatkarīgo deputātu frakcija" piedāvā visiem Rīgas domniekiem atkāpties no amatiem un sākt darbu "no nulles punkta"

Rīgas domes "Neatkarīgo deputātu frakcija", kurā apvienojušies četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti, nākusi klajā ar piedāvājumu visiem domniekiem, tai skaitā arī mēram, viņa vietniekiem un komiteju vadītājiem, atteikties no saviem amatiem un domes darbu sākt "no nulles punkta", vedot jaunas sarunas par koalīcijas veidošanu.