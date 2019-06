Analīžu rezultāti atklāj iespējamo vainīgo Zemgalē izlietās ķimikālijas lietā

Zemgalē tonnām izlietā ķimikālija, ļoti iespējams, nākusi no rūpnīcas "Biolar" Olainē, vēstīja Latvijas televīzijas raidījums "Panorāma". Iegūtie analīžu rezultāti apstiprina to, ka indīgais šķīdums nācis no ķīmiskās rūpnīcas "Biolar", vēsta TV3 ziņas atsaucoties uz Valsts Vides dienestu.