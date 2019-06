Turlais: Rīgas domē ir varas krīze, bet šādos apstākļos ir iespējams normāls darbs

Turlais īsti nekomentēja no "Saskaņas" izslēgtā "četrinieka" piedāvājumu visiem Rīgas domē pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem atteikties no pašvaldībā ieņemamajiem amatiem, tai skaitā arī no mēra, viņa vietnieka un komiteju vadītāju amatiem, un domes darbu sākt "no nulles punkta", vedot jaunas sarunas par koalīcijas veidošanu.