VIDEO Voleros nodegušā dārza mājā atrod mirušu cilvēku

Liesmas pilnībā iznīcinājušas vienu no namiem, kas atrodas netālu no Daugavgrīvas šosejas. Daļēji apdedzis pat bērzs, kura zari pārliekušies pāri mājvietai. Krāsmatās glābēji atrada kāda cilvēka mirstīgās atliekas, savukārt netālu no ēkas bija vēl kāds cietušais, kurš apmierinošā stāvoklī nogādāts slimnīcā. Vietējie ievērojuši, ka tieši šajā kooperatīva daļā nelaimes neesot retums.