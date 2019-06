Foto: Rīgā sadarbībā ar NBA atklāj jauno talantu nometni

Nometne ilgs līdz 12.jūnijam. Tā norisinās sadarbībā ar Nacionālo basketbola asociāciju (NBA), Starptautisko Basketbola federāciju (FIBA) un Latvijas Basketbola savienību (LBS). Nometnē piedalās 64 jaunie basketbolisti un basketbolistes vecumā līdz 17 gadiem no kopumā 26 Eiropas valstīm.

No Latvijas uz nometni uzaicināti Madlēna Ģērķe, Kristiāna Kulačkovska, Marta Daniela Leimane, Līna Loceniece, Krišs Helmanis, Rodijs Mačoha un Toms Skuja.

"Basketball Without Borders Europe 2019" darbā piedalās vairāki pašreizējie un bijušie NBA spēlētāji, tostarp latviešu basketbolisti Dairis Bertāns (Ņūorleānas "Pelicans"), Dāvis Bertāns (Sanantonio "Spurs"), Rodions Kurucs (Bruklinas "Nets") un Kristaps Porziņģis (Dalasas "Mavericks"), kā arī Sems Dekers (Vašingtonas "Wizards") un Džonatans Aizeks (Orlando "Magic").

Tikmēr nometnes direktori or serbs Marins Sedlāčeks (Filadelfijas "76ers") un austrālietis Patriks Hants (Pasaules Basketbola treneru asociācijas prezidents).

"Basketball Without Borders Europe 2019" pulcē labākos basketbolistus un basketbolistes 17 gadu vecumā un jaunākus no visas Eiropas, lai dotu iespēju mācīties no esošajiem un bijušajiem NBA un nacionālo izlašu spēlētājiem un treneriem, kā arī sacensties ar labākajiem jaunajiem spēlētājiem reģionā.