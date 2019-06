Mežā paslēpti atkritumu kalni. Pie atkritumu apsaimniekotājfirmas īpašnieka uziet nelegālu izgāztuvi

VVD aizvadītā gada nogalē saņēma ziņojumu par to, ka Ogresgala pagastā kādā meža teritorijā izgāzti sadzīves atkritumi. Pēc aculiecinieka ziņotā, nolīdzinātā laukumā bija redzami papīri, plastmasas, auduma atliekas, stikli, dažāds iepakojums, arī bīstamie atkritumi, piemēram, nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas, medikamenti un šļirces.

VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes daļas vadītāja vietnieks, Piesārņojuma kontroles sektora vadītājs Kalvis Avotiņš, ar kuru kopā raidījums "de facto" apmeklēja norādīto vietu, stāsta: "Šī kaudze tika fiksēta pārbaudes ziņojumā. Attiecīgi tika uzdots lēmumus nekustamā īpašuma īpašniekam veikt šo atkritumu izvešanu, nodošanu. Attiecībā uz pirmreizējām darbībām - uzzinot šo informāciju, tika pieprasīti skaidrojumi no blakus esošā uzņēmuma, ņemot vērā to cēlonisko sakarību ar nekustamo īpašumu un tā fizisko atrašanos."

Vietai, kur VVD konstatēja atkritumus, apkārt ir meži, aizauguši brikšņiem, un lauki, kuros sazēluši latvāņi, bet no ielas puses priekšā ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma "Ķilupe" teritorija.

Vai pastāv iespēja, ka mežā slēpta daļa no legāli savāktiem atkritumiem, kas citādi būtu jāved apglabāšanai uz poligonu Getliņos, maksājot vairāk nekā 70 eiro par tonnu, jautā raidījums. Tas ir viens no jautājumiem, ko šobrīd pārbauda vides inspektori, analizējot "Ķilupes" sniegtos datus par apsaimniekoto atkritumu apjomiem, izcelsmi, plūsmām un to tālāko ceļu.