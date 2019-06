Aminata pozē puskaila un publisko vaļsirdīgu atzīšanos

Tad, kad man vairs nebija citu variantu, es guvu savu mācību. Es sapratu, ka esmu pelnījusi mīlestību un cieņu nevis savu panākumu vai izskata dēļ konkrētā fotogrāfijā, bet gan tāpēc, ka esmu es. Man nav vienmēr jāuzvar, lai es būtu mīlama. Man nav jādara visiem pa prātam. Es varu mīlēt sevi tāpat vien, pat, ja pieļauju kļūdas. Turpmāk es darīšu lietas nevis tāpēc, ka izdaru spiedienu uz sevi, nevis tāpēc, ka “Esmu bezjēdzīga, tāpēc man jākļūst vismaz par kaut ko ĀTRĀK”... es nodarbojos ar sportu, tāpēc, ka es to mīlu. Es dziedu tāpēc, ka es to mīlu. Es pavadu laiku vienatnē, jo es to mīlu. Es strādāju ar cilvēkiem, kas man patīk. Es daru to visu tāpēc, ka mīlu sevi un respektēju savas vajadzības un vēlmes. Es esmu pelnījusi būt laimīga. Es esmu pelnījusi mīlestību, tāpat kā tu,” paziņoja dziedātāja, kura 2015. gadā pārstāvēja mūsu valsti starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā.