Eksperiments: Vai vējstikla mazgāšana ar šķidrumu var mānīt alkometru?

Eksperiments turpinās ar ziemas šķidruma pārbaudīšanu. Pēc vējstikla nozmazgāšanas, raidījuma vadītājs atklāj, ka to salonā var kārtīgi sajust.

Izmērot ar alkometru apkārtējo gaisu, netālu no nomazgātā stikla, tiek konstatēts alkohols. Tāpat arī ierīce uzrādīja, ka izelpā ir alkohols.

Ņemot vērā, ka alkohols tika konstatēts ar apārtēja gaisa mērītāju, autovadītājs tiek aicināts izkāpt no automašīnas, lai veiktu mērījumu ar "trubiņu". Kā rāda mērījums, arī pēc izkāpšanas no auto, izelpā tiek konstatēts alkohols.

Eksperiments turpinās ar aiziešanu tālāk no automašīnas, lai it kā izvēdinātu alkohola smaržu, kas radies no škidruma. Tad gan ierīce uzrādīja, ka alkohola izelpā nav.