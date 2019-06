"Valmieras stikla šķiedra" lūgusi tiesu ierosināt uzņēmumam tiesiskās aizsardzības procesu

Tajā pašā laikā "Valmieras stikla šķiedras" pārstāvji atzīmē, ka vēl viena trešā persona ir izrādījusi interesi par ASV ražotnes visu aktīvu iegādi, proti, gan par pirmās fāzes jeb filcu ražotnes iegādi, gan par otrās fāzes jeb vertikāli integrētās stikla šķiedras diega ražotnes iegādi. Konkrēts piedāvājums no šīs trešās personas līdz šim brīdim vēl nav saņemts.

"Līdz šim ieguldījumi par kopējo summu vairāk nekā 80 miljonu eiro apmērā ir veikti ASV otrās fāzes ražotnē (kopumā plānotas 110 miljoni ASV dolāru investīcijas laika posmā no 2014. līdz 2022. gadam). Diemžēl, šī projekta īstenošanas gaitā ir radušies vairāki neparedzēti šķēršļi. To sekas, neraugoties uz vairākkārtēju vadības inovatīvu pieeju situācijas risināšanai, līdz pat šai dienai nav pilnībā novērstas. Šo iemeslu dēļ otrās fāzes ražotne (vertikāli integrēta stikla šķiedras produktu ražotne) joprojām nespēj sasniegt nepieciešamās ražošanas jaudas un tādējādi nes materiālus zaudējumus, strauji patērējot naudas līdzekļus no citiem sabiedrības darbības virzieniem," skaidro kompānijas pārstāvji.