Tiesībsargs norāda uz pārkāpumiem senioru sociālās aprūpes centrā "Liepa"

Sociālās aprūpes centru vairākas reizes gada sākumā apmeklējuši arī pārstāvji no Rīgas pašvaldības Labklājības departamenta, Rīgas Sociālā dienesta un Veselības inspekcijas. Pārbaudēs tika konstatēti vairāki pārkāpumi, kā arī uzlikts līgumsods, savukārt centra administrācijai izteikts rakstveida brīdinājums.

Kā aģentūrai LETA pauda SIA "Senioru nams" vienīgā īpašniece un valdes locekle Marika Žuravļovska, līdz šim pārbaužu laikā no Veselības inspekcijas un LM Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta saņemti vien sīki aizrādījumi, kas tiekot novērsti. Žuravļovska Tiesībsarga biroja identificētos pārkāpumus vērtē kā subjektīvus un nepatiesus. Tāpat viņa norādīja, ka centrs no tiesībsarga nav saņēmis nevienu aktu, kurā būtu uzskaitīti minētie pārkāpumi. Žuravļovska sacīja, ka neviens no Tiesībsarga biroja pārstāvjiem neesot pēdējā laikā centru apmeklējis, tāpēc nav skaidrs, par kādiem pārkāpumiem šobrīd vēl varētu būt runa.