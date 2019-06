Kariņš: Akcīzes nodokļa samazināšana alkoholam varētu stāties spēkā augustā

Jau ziņots, ka vakar politiķi turpināja diskusijas par iespējamu akcīzes nodokļa samazināšanu alkoholam, reaģējot uz kaimiņvalsts Igaunijas lēmumu to samazināt.

Kariņš atgādināja, ka pirms vairākiem gadiem abas valstis noslēgušas vienošanos par to, ka Latvija cels akcīzes nodokli, tuvinoties Igaunijas līmenim. Toreiz Latvija apņēmās to darīt pakāpeniski, lai izvairītos no kontrabandas alkohola tirdzniecības apmēru pieauguma.