"Mogo" hokejisti spēkosies ar Ukrainas un Rumānijas komandām

"Mogo" komanda ielozēta C grupā kopā ar Doņeckas "Donbass" un Brašovas "Corona", kā arī vienu no pirmās kārtas A grupas spēcīgākajām komandām. Turnīrs no 18. līdz 20.oktobrim norisināsies "Donbass" komandas mājvietā Družkivkā.

"Donbass" klubs ir dibināts 2005.gadā, septiņas reizes kļūstot par valsts čempioniem. Vēl 2011./12. gada sezonā komandas pamatsastāvs spēlēja Krievijas augstākajā hokeja līgā (VHL), bet turpmākajos divos gados vienība jau piedalījās Kontinentālajā Hokeja līgā (KHL). Tomēr militārais konflikts Ukrainas austrumos un Krimas okupācija liedza turpmāku dalību KHL.

Tikmēr "Corona" ir trīskārtēja Rumānijas čempione, vietējās meistarsacīkstēs triumfējot arī šogad.

No A grupas par vietu otrās kārtas C grupā cīnīsies Belgradas "Crvena Zvezda" (Serbija), Sofijas "Irbis-Skate" (Bulgārija), Agireiri "Skautafelag" (Islande) un Stambulas "Zeytinburnu" (Turcija). Pirmās kārtas turnīrs notiks no 20. līdz 22.septembrim.

C grupas uzvarētāja iekļūs trešās kārtas E grupā, kur to sagaida Notingemas "Panthers" (Lielbritānija), Amjēnas "Gothiques" (Francija) un Vojensas "SonderjyskE" (Dānija). Trešā kārta tiks izspēlēta no 15. līdz 17.novembrim Dānijā.

Otrā posma D apakšgrupā cīnīsies "Ritten Sport" (Itālija), "Ferencvarosi TC" (Ungārija), Ļubļanas "Olimpija" (Slovēnija) un kāda no pirmā posma B grupas komandām - "Zagreb" (Horvātija), Mehlenes "Herentals" (Beļgija), Sansevastjanas "Txuri Urdin" (Spānija) vai "Bat Yam Hockey" (Izraēla).

D grupas uzvarētāja iekļūs trešā posma E grupā, kur to sagaida Atirau "Beibaris" (Kazahstāna), Grodņas "Neman" (Baltkrievija) un Krakovas "Cracovia" (Polija).

Finālturnīrā, as notiks no 10. līdz 12.janvārim, iekļūs pa divām komandām no trešā posmā grupām. Kontinentālā kausa uzvarētāja iegūs tiesības 2020./2021.gada sezonā spēlēt IIHF Čempionu līgā.