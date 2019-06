Ostapenko aizvadīs Īstbornas turnīra otrās kārtas maču

Abas tenisistes aizvadīs pēc skaita piekto spēli uz pirmā korta, tai sākoties ap plkst.18.30 pēc Latvijas laika. Tiesa, turnīra grafiku varētu ietekmēt arī lietainie laikapstākļi, jo to dēļ uz šodienu tika pārceltas vairākas pirmdienas spēles. Ostapenko pasaules rangā atrodas 35.vietā, kamēr Stīvensa ir planētas devītais numurs un turnīrā izlikta ar trešo numuru. Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Ostapenko pirmdien pirmās kārtas cīņā ar 6-4, 6-4 uzvarēja rumānieti Mihaelu Buzarnesku, kura ir planētas 47.numurs. Par pirmās kārtas pārvarēšanu Latvijas tenisiste nopelnījusi 30 WTA ranga punktus. Tikmēr Stīvensai pirmajā kārtā nebija jāspēlē. Abas tenisistes savā starpā tikušās vienu reizi, kad pērn Maiami WTA "Premier" sērijas turnīra finālā Ostapenko cieta zaudējumu ar 6-7 (5:7), 1-6. Ostapenko šogad izcīnījusi desmit uzvaras un cietusi 15 zaudējumus, kamēr Stīvensa guvusi 16 uzvaras un piedzīvojusi desmit neveiksmes. Stīvensa šī mēneša sākumā sasniedza Francijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālu, kā arī pirms tam šosezon spēlēja pusfinālā Madridē. Pirms nepilniem diviem gadiem Stīvensa negaidīti uzvarēja ASV atklātajā čempionātā un pērn arī spēlēja "French Open" finālā. Amerikānietes rekords pasaules rangā ir trešā vieta, ko viņa sasniedza pirms nepilna gada. Stīvensa guvusi sešus WTA titulus. Ostapenko Īstbornā iepriekš bija spēlējusi trīs reizes, bet veiksmīgā no tām bija pagājušajā gadā, kad viņa sasniedza turnīra ceturtdaļfinālu, tādējādi šogad jāaizstāv 100 WTA ranga punkti. Latvijas tenisiste startēs arī šī turnīra dubultspēļu sacensībās, kur šodien ap plkst.19.30 pārī ar krievieti Veroniku Kudermetovu pirmajā kārtā tiksies ar ukrainieti Nadiju Kičenoku un Ebigeilu Spīrsu no ASV.