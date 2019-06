Daugavpils šosejas rajons ap Aizkraukli ir zīmīgs ar divu meiteņu pazušanu. Turklāt bērnu pazušanai ir vairāki vienojoši faktori. Vispirms - 2005.gada 14.septembrī nākot no skolas pazuda septiņus gadus vecā Laura Strazdiņa. Tieši pēc gada - 2006.gada 22.septembrī Koknesē uz ceļa balsojot automašīnas “gaisā izkūpēja” 16 gadus vecā Annamarija Indāne. Ievērību pelnījis arī meiteņu pazušanas laiks – no 14.00 līdz 15.00. Meitenes nebija klaiņotājas.

Lai atgrieztos tajā tālajā septembra dienā, dodamies uz Aizkraukles pagastu, kur ejot mājup no skolas pazuda mazā Laura. Vietējie šo un nākamās dienas labi atceras. Aizkraukles pagasts ir tāds kā Aizkraukles pilsētas guļamrajons – zaļš, sakopts un netālu. Ķieģeļu ēka, kurā atrodas pagasta pārvalde un Kultūras nams, mantota no padomju laikiem, kad te bija bagāts kolhozs. Plašas, brūniem koka dēlīšiem apdarinātas telpas, kuru stūros vēl manāmas vecā tipa telefona rozetes, gar sienām mīksti dīvāni. Pagasta pārvaldes vadītāja Jura Kovaļevska kabinetā liels ieapaļš galds sapulcēm, virs kura karājas zvaniņa formas lampas. Sajūta kā autentiskā astoņdesmito gadu kolhoza kantorī. Tomēr cilvēki te atsaucīgi – visi viens otru pazīst. 14 gadus senie notikumi atstājuši savu nospiedumu gan uz cilvēkiem, gan pagasta dzīvi.

Mazo Lauru mājup no skolas veda klasesbiedrenes tēvs – parasti aizveda līdz šosejas malai. No turienes meitenei līdz mājai pa aizaugušu ceļu bija jāiet nepilns kilometrs. Šoreiz viss bija citādi. Vīrietim iezvanījās telefons, viņam steidzami bija kaut kur jādodas. Izsēdinot septiņus gadus veco meitenīti no sava auto, šis cilvēks ietaupīja minūtes sešas. Meitene pagriezās un aizgāja pa tā saukto Veldzes ceļu, kas gar veikalu aizved uz Daugavpils šoseju. Vēlāk divi cilvēki liecināja, ka redzējuši meiteni ejam pa šo ceļu. Krustojumā atradās veikals – tagad tas ir pamests. Tajā vienmēr varēja nopirkt grādīgos, man paskaidro pašreizējais pagasta vadītājs. Tieši šeit meiteni esot redzējusi no pretējās puses nākusī sieviete. Tālāk bērns devās gar Daugavpils šosejas malu. Todien uz Daugavpils šosejas strādāja ekskavatorists, kurš teica, ka meiteni neesot redzējis.