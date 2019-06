"Maskavas aģenti jautājuši arī par NATO sabiedrotajiem." Valsts nodevībā apsūdzētais bijušais Igaunijas virsnieks cietumā sniedz interviju

Pēc viņa teiktā, viss sācies 2007. gadā, kad viņš apmeklējis radiniekus Smoļenskā un naktsklubā iepazinies ar kādu meiteni, ar kuru pārlaidis nakti. No rīta dodoties projām, viņu uz ielas sagaidījuši divi civilā ģērbušies vīri, kuri paziņojuši, ka viņš šo meiteni esot izvarojis, un parādījuši attiecīgus dokumentus, kurus viņa it kā parakstījusi, kā arī divus īsus videoierakstus.

Pēc Metsavasa teiktā, lai gan viņam nekad netika tiešā veidā sacīts, ka atteikšanās no sadarbības varētu apdraudēt viņa tuviniekus, tomēr viņš to nopratis no netiešiem jautājumiem par to, kā viņa tēvam ar veselību vai kā viņa mātei veicas puķu biznesā.