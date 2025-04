Tēlotājmākslas restaurācijas uzņēmuma konservācijas vadītāja Sofija Makalone sacīja, ka tādas modernas nelakotas gleznas kā, piemēram, "Grey, Orange on Maroon, No. 8", ir īpaši uzņēmīgas pret bojājumiem. To "nosaka to sarežģīto moderno materiālu kombinācija, tradicionālā pārklājuma slāņa trūkums un plakano krāsu lauku intensitāte, kas padara uzreiz pamanāmus pat vismazākos bojājumus," viņa teica.