Dūla Katrīna Puriņa-Liberte piedzīvojusi daiļas vizuālās pārvērtības

Kad es pēdējo pusgadu iztēlojos par savu izlaiduma dienu, es redzēju sevi baltā kleitā un gariem matiem. Ar to kleitu man iet grūti, bet pie matiem gan es tiku! Paldies, nereāli liels paldies @alise_teivane 🌟 Tu esi burve! Īsti mati, manā tonī, neviens netic, ka tie nav mani. 😂 Es nekad nebūtu šim solim sadūšojusies, bet redzēju dzīvē, kā Alises darbs izskatās draudzenei un sapratu - ka tiešām nevar pateikt, ka pieaudzēti 🙈mani tagad visi tausta, bužina un netic 😂 pagaidām izskatās, ka man, kā matu pārmaiņu mīļotājai, šis ir labākais šīs vasaras lēmums! Esmu tiiiiiik priecīga! 💛✨🌱

A post shared by Dr.Katrina Purina-Liberte (@perlumamma.lv) on Jun 26, 2019 at 7:48am PDT