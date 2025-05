"Kad viņš nomira, es teicu, ka "Līvu" vairāk nav." Pavītols izsakās par preču zīmes strīdu

Līdz ar to šajā lietā ir ļoti daudz apstākļu, kas radušies dažādu vēsturisku iemeslu vai vienkārši sakritības dēļ. Ja no tiesību viedokļa ir skaidrs, ka grupas radītās dziesmas un albumi tiek aizsargāti saskaņā ar Autortiesību likumu, tad, pievēršoties jautājumam par to, kam ir tiesības uz grupas nosaukumu, skaidri atrunātu noteikumu vai vienošanos nav, informē advokātu birojā.