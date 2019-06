Grūtnieci, kura konflikta laikā sašauta vēderā, tiesa apsūdz par sava nedzimušā bērna slepkavību

Sieviete pagājušā gada 4. decembrī tikās ar personu, kurš viņu vēlāk sašāva, pie kāda veikala mierīgā un klusā rajonā. Starp abām personām sākās strīds par to, kurš ir nedzimušā bērna tēvs.

Reids norāda, ka "šajā gadījumā auglis bija atkarīgs no mātes, un viņai tas bija jāpasargā no jebkādām ciešanām un jāizvairās no asiem konfliktiem".