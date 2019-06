"Sea-Watch" kuģis iebrauc Lampedūzas ostā bez atļaujas; aizturēta tā kapteine

Pēc iebraukšanas ostā bez atļaujas 31 gadu vecā Rakete tika aizturēta par nepakļaušanos militāram kuģim, par ko draud cietumsods no trim līdz 10 gadiem. Viņa neizrādīja pretestību policistiem un no kuģa tika novesta bez rokudzelžiem.

40 imigrantiem atļauts nokāpt no kuģa, uz kura viņi pavadījuši vairāk nekā divas nedēļas.

Kuģis piestājis, neskatoties uz krasta apsardzes centieniem to nepieļaut, tā ātrlaivai manevrējot starp "Sea Watch 3" un piestātni.

Pēc imigrantu nokāpšanas no kuģa krasta apsardze to izveda no ostas un noenkuroja pie krasta.