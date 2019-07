"Dzērājus jāuzlūko tāpat kā teroristus!" Psihoterapeits par braukšanu alkohola reibumā

CSDD mājaslapā atrodamā 2018. gada aptauja* liecina, ka, salīdzinot ar 2010. gadu, par 31% ir palielinājies to cilvēku skaits, kuri ir saskārušies ar situāciju, kad šoferis vēlas sēsties pie stūres reibumā un par 12% ir pieaudzis to skaits, kuri ir sēdušies mašīnā pie dzēruša šofera. Par 14 % ir palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri ir atteikušies kāpt iereibuša vadītāja auto.