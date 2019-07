Psihologs atklāj biežākās sieviešu sūdzības par gultas dzīvi laulībā

Vīrietis atraida sievietes iniciatīvas

Sievietes bieži sūdzoties par to, ka mīlas prieki tiek baudīta tikai tad, kad to vēlas vīrs, taču kad tuvību vēlas sieva, vīrs atrunājas ar nogurumu vai aizņemtību. Ar laiku šāda uzvedība kļūst par ieradumu un sekss notiek tikai tad, kad to vēlas vīrs. Nav brīnums, ka sieviete kļūst neieinteresēta pāra intīmajās attiecībās.