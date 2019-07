Pāvilostas novadā garīgi slima sieviete nogalinājusi savu māti

Vakar plkst. 9.52 VP saņēma informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā, kādās mājās 1991. gadā dzimusi sieviete sadūrusi savu māti, kura no gūtajām traumām mirusi.