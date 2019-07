LFF nepiekrīt kluba "Nikars" paustajai kritikai

"Apkopojot LFF rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju par nacionālo un starptautisko futbola organizāciju pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz "Nikars", kā arī publiski pieejamo informāciju, var secināt, ka kluba darbība jau kādu laiku tika apdraudēta finanšu problēmu dēļ. Par to liecina arī attiecīgais Latvijas Telpu futbola asociācijas (LTFA) Disciplinārlietu komisijas 2019.gada 22.janvāra lēmums par "Nikars" punktu samazināšanu 2018./2019.gada virslīgas čempionāta tabulā, kas, pamatojoties uz Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) lēmumu, ir saistīts ar finanšu saistību neizpildi pret vienu no "Nikars" bijušajiem spēlētājiem," norāda LFF.

"Apkopojot informāciju no attiecīgajām LFF struktūrvienībām, var secināt, ka attiecībā uz lēmumiem, kas no FIFA puses tika pieņemti par "Nikars" nenokārtotajām finansiālajām saistībām, no federācijas puses tika sniegts atbalsts komunikācijā ar FIFA ar nolūku nodrošināt pietiekami daudz laika, lai klubs spētu nokārtot savas finansiālās saistības un turpināt sekmīgu startu gaidāmajās pieaugušo sacensībās. Viens no veiksmīgas komunikācijas piemēriem ir FIFA lēmums par to, ka pazemināšana līgu zemāk "Nikars" turpmākās dalības gadījumā tiktu piemērota tikai no nākamās sezonas, kas ļāva klubam veiksmīgi noslēgt 2018./2019. gada virslīgas sezonu un izcīnīt kārtējo čempionu titulu," uzsver LFF.