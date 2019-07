Igauņi uz Latviju brauc pēc fentanila, bet par "fentanila tūrismu" vēl nevar runāt

Verte norādījis, ka karu fentanilam pieteikusi arī Latvija un Igaunija to sāk just. Laikraksts atgādina, ka Latvijas Valsts policijas (VP) darbinieki šogad aprīlī aizturēja septiņu cilvēku organizētu narkotisko vielu izplatīšanas grupu, kurai konfiscēti vairāk nekā desmit kilogrami īpaši bīstamas narkotikas - karfentanila, kas ir viens no spēcīgākajiem opioīdiem, un tā lietotāji sevišķi bieži mirst no pārdozēšanas. Viena vienība karfentanila ir 100 reižu spēcīgāka nekā tāda paša vienība fentanila, 5000 reižu spēcīgāka nekā heroīns un 10 000 reižu spēcīgāka nekā morfijs.