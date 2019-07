"VID iedzīvotāju tēriņus neskaitīšot." Eksperti vērtē, kā čeku loterija palīdzēs cīņā ar ēnu ekonomiku

"Nekādā veidā nevēršamies pret iedzīvotājiem. Mēs arī bērniem ļaujam piedalīties loterijā, jo jau no mazotnes ir jāsaprot, ka čeki ir jāņem, lai veikala pārdevējai nerodas jautājums, vai čeku vajag."

Piemēram, uzņēmums bija norādījis, ka čeks izsists no tāda un tāda kases aparāta, bet šim uzņēmumam tāds kases aparāts nemaz nebija reģistrēts," Šapovala norādīja "Eiro fokusā", ka atklāties var virkne nodokļu nemaksāšanas gadījumu.

Rīgas Ekonomikas augstskolas profesors, ikgadējā "Ēnu ekonomikas indeksa" līdzautors un Ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka sacīja, ka "tā ir laba iniciatīva – viena no tādām, kas var veicināt godprātīgu nodokļu nomaksu. Bet, protams, tā nav nekāda panaceja, kas atrisinās visas problēmas."

"Kamēr mēs netiksim galā ar galvenajiem cēloņiem, kas ir daudz dziļāki, būtisku uzlabojumu ēnu ekonomikā neredzēsim. Līdz ar to nav tādas sudraba lodes, lai ar vienu šāvienu atrisinātu ēnu ekonomiku."

Ja šajās dienās esat nopircis preces vai maksājis par vismaz piecus eiro vērtiem pakalpojumiem un ticis pie čeka, kvīts vai biļetes, interneta vietnē "cekuloterija.lv" to var reģistrēt un cerēt, ka jau pirmajā izlozē 11. augustā tiksit pie galvenās mēneša balvas – 10 000 eiro –, kādas no trim naudas balvām 5000 eiro vērtībā vai būsit viens no pussimta, kam tiks 100 eiro.