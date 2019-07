Kādi ir ieguvumi, brokastīs ēdot saldējumu?

Interneta vidē atrodami neskaitāmi raksti ar padomiem par to, kā vislabāk ieturēt dienas pirmo maltīti. Tiesa, neviens no tiem nav tik pārsteidzošs, kā japāņu pētnieku atklātais - izrādās, savu ieguvumi ir arī tam, ka dienu iesāk ar saldējumu! Par to vēsta portāls "Postimees".