Nākamnedēļ Rīgā sāksies ielīgošanas pasākumi

Savukārt 20.jūnijā no plkst.12 un 21.jūnijā no plkst.15 Rīgas Porcelāna muzejā norisināsies radošā darbnīca "Saulgrieži" - porcelāna izstrādājumu apgleznošana dažādās tehnikās vasaras saulgriežu tematikā.

19.jūnijā no plkst.11 līdz 11.30 un no plkst.13 līdz 13.30 Rātslaukumā, kā arī no plkst.12 līdz 12.30 kultūras centra "Mazā ģilde" dārzā norisināsies ielīgošana ar orķestri "Rīga", kurā izskanēs populāras melodijas no Raimonda Paula un grupas "Labvēlīgais tips" repertuāra.