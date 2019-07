Foto un video: Rīgā aizvadīta šova "Ekstrasensu cīņas" atlase

Rīgā dalībnieki uz atlasi ieradās pakāpeniski, grupās no sešiem līdz desmit cilvēkiem. Uzvaras tīkotāji bija gan tādi, kuri ar savām ekstrasensu spējām pelna naudu, gan tādi, kuri ar to aizraujas hobija līmenī. Uz Rīgas atlasei bija ieradušies arī interesenti no kaimiņvalstīm.